Готов ли общественный транспорт к новому учебному году?

В связи с началом нового учебного года на маршруты будет выведено свыше 2300 автобусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта, количество автобусов на линиях будет увеличено для улучшения возможностей пассажирских перевозок.

Кроме того, в ближайшее время перевозчики доставят в Баку еще 200 экологически чистых и комфортабельных автобусов.

К новому учебному году готовится и АО "Азербайджанские железные дороги" - в этот период будут назначены дополнительные рейсы.

Как сообщили "Xəzər Xəbər" в АО "Бакинский метрополитен", подготовительные работы там также близки к завершению. Будет применено наиболее оптимальное расписание движения, ожидается и ряд новшеств.

