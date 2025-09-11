Названо количество уволенных директоров детских садов

Объявлено количество директоров детских садов, освобожденных от занимаемых должностей из-за недостатков, допущенных в их деятельности за последний учебный год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобразования и науки, об этом сообщил Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.

Он сообщил, что по результатам мониторинга прекращена деятельность 18 руководителей дошкольных образовательных учреждений.