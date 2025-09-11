https://news.day.az/society/1779697.html Названо количество уволенных директоров детских садов Объявлено количество директоров детских садов, освобожденных от занимаемых должностей из-за недостатков, допущенных в их деятельности за последний учебный год. Как передает Day.Az со ссылкой на Минобразования и науки, об этом сообщил Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.
Названо количество уволенных директоров детских садов
Объявлено количество директоров детских садов, освобожденных от занимаемых должностей из-за недостатков, допущенных в их деятельности за последний учебный год.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобразования и науки, об этом сообщил Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.
Он сообщил, что по результатам мониторинга прекращена деятельность 18 руководителей дошкольных образовательных учреждений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре