В Азербайджане открыт центр международной ИТ-компании

11 сентября состоялось официальное открытие центра международной ИТ-компании Andersen Lab в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Центр начал свою деятельность в рамках Азербайджанского инновационного центра по инициативе и при организационной поддержке Агентства по инновациям и цифровому развитию.

Компания, работающая более чем в 19 странах мира и объединяющая свыше 3700 специалистов, с октября прошлого года действует в стране со статусом резидента технопарка.

На церемонии открытия министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев ознакомился с условиями, созданными в центре. С речью о значении центра и проекта выступил председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Фарид Османов. Затем учредитель компании Andersen Lab Александр Комич и вице-президент Денис Астачпения представили презентацию о деятельности центра и направлениях программы. В мероприятии также принял участие директор по связям с государственными органами компании Кирилл Руди.

Новый центр предоставляет молодежи не только теоретические знания, но и, главным образом, возможность работать над реальными проектами. Здесь молодые специалисты могут закреплять знания на практике и приобретать навыки, востребованные на международном уровне. Центр также выполняет функцию официального рабочего места сотрудников Andersen Lab в Азербайджане.

Основные цели центра - поддержка развития человеческого капитала, устранение дефицита профессиональных кадров в сфере ИТ, а также укрепление экспорта ИКТ-услуг.

В настоящее время одним из крупнейших проектов центра является программа IT SkillsBridge. В рамках этой уникальной программы участники получают знания и навыки по Java, JavaScript, бизнес-аналитике, контролю качества, DevOps, мобильному программированию и управлению проектами. Всего было зарегистрировано свыше 14 тысяч заявок, после отбора к обучению было допущено 210 человек. С соответствующими участниками, трудоустроенными в компании Andersen Lab, подписаны трудовые договоры, а также назначены стипендии. 100 специалистов, которые успешно завершат программу, продолжат свою деятельность в Andersen Lab и станут участниками глобальных проектов компании.

30% участников программы составляют женщины, 70% - мужчины. По возрастному составу: 50% участников находятся в возрасте 20-25 лет, 30% - в возрасте 25-30 лет, 20% - 30-35 лет.

Программа расширит участие азербайджанских ИТ-специалистов в международных проектах и создаст условия для быстрой интеграции страны в глобальный рынок цифровых услуг. В результате ожидается рост экспорта ИКТ-услуг и увеличение поступлений в экономику страны за счет реализуемых проектов.

Инициатива Andersen Lab считается успешным примером сотрудничества государства и частного сектора. Проект будет способствовать повышению знаний и навыков молодежи, укреплению их конкурентоспособности на рынке труда, а также усилению позиций Азербайджана как регионального и глобального цифрового центра.