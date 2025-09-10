Бунт против Макрона

Хотя президент Франции Эмманюэль Макрон не затянул с назначением нового премьер-министра, демонстрации в среду ознаменовали начало затяжного периода волнений и глубокого недовольства. После падения правительства премьер-министра Франсуа Байру страна вступила в новый этап нестабильности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Euronews.

Отмечается, что на фоне растущего раздражения по поводу планов жесткой экономии, инициативные группы призвали в среду к общенациональной акции "Заблокировать всё", которая ставит целью парализовать транспорт, школы и повседневную жизнь.

Хотя Макрон в течение 24 часов назначил новым премьер-министром своего давнего соратника Себастьяна Лекорню, многие успели выразить недоверие и недовольство.

Французы требуют от своего лидера распустить Национальное собрание и назначить внеочередные выборы.

Протесты - организованные в основном через Telegram-каналы и социальные сети - не имеют централизованного руководства, поэтому власти лишь могут наблюдать и предполагать масштабы и характер демонстраций.

В частности, в сети уже распространялись призывы блокировать Парижскую кольцевую автодорогу, самую загруженную городскую магистраль Европы с 1,2 млн автомобилей в день, а также даже сорвать подачу электричества на отдельных станциях метро и железной дороги.

Другие предлагают символические акции - например, заклеивать газеты крайне правого толка на газетных киосках левыми изданиями.

Правительство мобилизовало 80 тысяч полицейских на фоне опасений, что участие в акциях примут до 100 тысяч человек.

Хотя уже проводятся параллели с восстанием "жёлтых жилетов" 2018 года, движение "Заблокировать всё" менее структурировано, оно возникло только этим летом.

Тем не менее его популярность в интернете подогревается гневом по поводу инфляции и тем, что многие называют дисфункциональным политическим классом, институциональным тупиком и объявленными мерами жесткой экономии.

Парижане готовятся к досрочным выборам и потрясениям

На улицах Парижа готовятся к возможности нового роспуска правительства. Джейла, франко-австралийская студентка в Париже, сказала: "Если будут выборы, я обязательно проголосую. Но я надеюсь, что политики смогут найти какой-то компромисс".

Жан, пенсионер и бывший директор школы, рассказал Euronews: "Я определённо пойду голосовать. Но за кого? Это вопрос, который я хочу ещё обдумать. Уж точно не за крайне правых".

"Мы наблюдаем повсеместную ненависть к президенту. Внезапно многие начали ненавидеть этого человека. Я не знаю точно, почему", - объяснил Жан, добавив, что он не поддерживает протесты.

Две крупные профсоюзные организации - CGT и SUD - поддержали акции, в то время как более широкие забастовки намечены на 18 сентября.

Согласно опросу Ipsos, 46% французов поддерживают движение. Причём наибольшая поддержка наблюдается среди сторонников левых, но более половины избирателей крайне правого Национального объединения также заявили о своей симпатии.

Гнев распространяется и на профессиональные сферы. Медицинские работники и фармацевты протестуют против сокращения медицинских компенсаций и льгот на дженерики. Их профсоюзы призвали к общенациональной забастовке 18 сентября.

Карин, фармацевт, готовящаяся к забастовке в следующий четверг, сказала Euronews: "Во Франции около 20 тысяч аптек, и как минимум 6 тысяч могут закрыться из-за этих мер.

Это значит, что целые сообщества лишаются местного доступа к лекарствам. Правительство игнорирует реальность нашей профессии".

Для некоторых протесты в среду - это предупреждение властям. Томас, студент университета, заявил, что примет участие.

"Я думаю, пришло время для Макрона и политиков понять, что мы серьёзны", - сказал он Euronews.

"Мы злимся на политическую систему и на то, что сверхбогатые и корпорации платят недостаточно налогов. Между тем именно нас просят прилагать усилия и работать больше".

Как и многие другие организаторы в чатах движения, он отказался уточнить, что именно его группа планирует на среду.

Одним из самых непопулярных предложений бывшего премьера Франсуа Байру по сокращению растущего дефицита бюджета было урезание двух государственных праздников, что вызвало гнев многих французов.

"Я считаю, что большинство из нас готово приложить усилия и работать больше. Мы должны проснуться, потому что экономические показатели плохие. У нас нет выбора сейчас", - сказал он Euronews.

Жерар, мясник, однако, полагает, что придётся искать компромиссы.