На Италию обрушился сильный шторм - ВИДЕО

На западное побережье Италии обрушился сильный шторм. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Серьезно пострадал остров Эльба, где полностью затопило подземные переходы, а улицы превратились в полноводные реки. Местами вода доходит людям по пояс и даже выше! Представляем вашему вниманию данное видео: