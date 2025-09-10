https://news.day.az/world/1779474.html На Италию обрушился сильный шторм - ВИДЕО На западное побережье Италии обрушился сильный шторм. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Серьезно пострадал остров Эльба, где полностью затопило подземные переходы, а улицы превратились в полноводные реки. Местами вода доходит людям по пояс и даже выше! Представляем вашему вниманию данное видео:
