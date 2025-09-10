https://news.day.az/world/1779535.html Взрыв на железной дороге в Вильнюсе - ВИДЕО Взрыв произошел на железной дороге в Вильнюсе, Литва. Как передает Day.Az, в железнодорожных цистернах, перевозившими сжиженный углеводородный газ с нефтеперерабатывающего завода ORLEN Lietuva на терминал сжиженного углеводородного газа Baltoji Vokė в Вильнюсе, произошел пожар, а затем и взрыв.
Как передает Day.Az, в железнодорожных цистернах, перевозившими сжиженный углеводородный газ с нефтеперерабатывающего завода ORLEN Lietuva на терминал сжиженного углеводородного газа Baltoji Vokė в Вильнюсе, произошел пожар, а затем и взрыв.
Министр внутренних дел Литвы Кондратович заявил, что возгорание вагонов, вероятно, произошло из-за нарушения правил охраны труда и гигиены.
Из-за пожара приближение к месту взрыва в настоящее время невозможно.
