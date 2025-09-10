Взрыв на железной дороге в Вильнюсе

Взрыв произошел на железной дороге в Вильнюсе, Литва.

Как передает Day.Az, в железнодорожных цистернах, перевозившими сжиженный углеводородный газ с нефтеперерабатывающего завода ORLEN Lietuva на терминал сжиженного углеводородного газа Baltoji Vokė в Вильнюсе, произошел пожар, а затем и взрыв.

Министр внутренних дел Литвы Кондратович заявил, что возгорание вагонов, вероятно, произошло из-за нарушения правил охраны труда и гигиены.

Из-за пожара приближение к месту взрыва в настоящее время невозможно.