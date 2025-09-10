Стало известно, когда поступят в продажу новые модели iPhone в Баку

Новые iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max поступят в продажу в Баку 26 сентября.

Как передает Day.Az, информация об этом опубликована на сайтах и в социальных сетях магазинов, занимающихся продажей техники.

Отметим, что Азербайджан уже включен во вторичный рынок продаж компании Apple. Это означает, что официальные продажи в нашей стране начнутся всего через неделю после США.