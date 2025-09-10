Необъяснимая магнитная буря накрыла Землю

Ученые зарегистрировали на Земле необъяснимую магнитную бурю, которая произошла в ночь на среду, 10 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

"Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета", - отмечено в сообщении.

Ученые отметили, что загадкой в данном случае является то, что без предварительного прогноза задним числом невозможно понять, какое событие произошло около или на Земле, вызвавшее бурную реакцию магнитного поля.

Согласно предположению специалистов, единственная научная гипотеза, которой можно объяснить произошедшее, что к магнитной буре привело формирование так называемой необычно крупной суббури - явления, когда энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин.

"В этом году это первый случай такого крупного события, хотя, возможно, какие-то из них могли быть пропущены на фоне высокой активности Солнца, что позволило приписать их к тем или иным внешним воздействиям. Событие должно закончиться в течение ближайших 3-6 часов", - уточнили в ИКИ РАН.