В Польше нашли обломки 12 дронов

В Польше нашли обломки уже 12 дронов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила представитель Министерства внутренних дел республики Каролина Галецкая в соцсети X.

Польская прокуратура сообщила, что на ни одном из упавших дронов не было обнаружено взрывчатых веществ.

Утром 10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши. Также поступила информация, что в Польше ночью 10 сентября из-за "незапланированной военной активности" закрыли аэропорты Жешув и Люблин.