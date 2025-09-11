https://news.day.az/world/1779640.html В Польше нашли обломки 12 дронов В Польше нашли обломки уже 12 дронов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила представитель Министерства внутренних дел республики Каролина Галецкая в соцсети X. Польская прокуратура сообщила, что на ни одном из упавших дронов не было обнаружено взрывчатых веществ.
В Польше нашли обломки 12 дронов
В Польше нашли обломки уже 12 дронов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила представитель Министерства внутренних дел республики Каролина Галецкая в соцсети X.
Польская прокуратура сообщила, что на ни одном из упавших дронов не было обнаружено взрывчатых веществ.
Утром 10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши. Также поступила информация, что в Польше ночью 10 сентября из-за "незапланированной военной активности" закрыли аэропорты Жешув и Люблин.
