Apple объявила цены на iPhone 17

В ходе презентации нового смартфона iPhone 17 компания Apple объявила минимальную цену устройства этой модели.

Как передает Day.Az, iPhone 17 со 256 ГБ встроенной памяти планируется продавать за $799, а iPhone Air - за $999.

Согласно информации, iPhone 17 Pro со 256 ГБ встроенной памяти планируется продавать за $1099, а iPhone 17 Pro Max - за $1199.

Ранее мы сообщали, что Apple представила iPhone Air - самый тонкий во всей линейке.