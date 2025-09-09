https://news.day.az/hitech/1779361.html Apple объявила цены на iPhone 17 В ходе презентации нового смартфона iPhone 17 компания Apple объявила минимальную цену устройства этой модели. Как передает Day.Az, iPhone 17 со 256 ГБ встроенной памяти планируется продавать за $799, а iPhone Air - за $999.
Согласно информации, iPhone 17 Pro со 256 ГБ встроенной памяти планируется продавать за $1099, а iPhone 17 Pro Max - за $1199.
Ранее мы сообщали, что Apple представила iPhone Air - самый тонкий во всей линейке.
