Проведено публичное обсуждение на тему «Борьба с незаконной медицинской деятельностью»

В рамках совместного сотрудничества Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Ассоциации частных медицинских учреждений (ÖTMA) 10 сентября состоялось публичное обсуждение на тему "Борьба с незаконной медицинской деятельностью: правовые основы и общественная ответственность", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения, а также Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, Генеральной прокуратуры, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ITSDA), Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и неправительственных организаций.

Основной целью публичного обсуждения является повышение эффективности мер по борьбе с незаконной медицинской деятельностью, совершенствование действующей нормативно-правовой базы, налаживание более тесного диалога между государственными структурами и частным сектором, укрепление положительной репутации частных клиник, а также повышение общественной ответственности.

Выступившая со вступительной речью председатель Правления ÖTMA Гюнель Алиева подчеркнула важность совместных усилий по устранению угроз здоровью пациентов, связанных с незаконной медицинской деятельностью, и пути решения обсуждаемых проблем: "Как частные медицинские учреждения, так и врачи, и пациенты должны знать свои права и обязанности. При этом требования законодательства должны строго соблюдаться".

В своем выступлении руководитель Аппарата Министерства здравоохранения Турал Бабаев подчеркнул актуальность обсуждаемой темы. По его словам, Министерство здравоохранения, являющееся центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику и регулирование в сфере охраны здоровья населения в Азербайджанской Республике, подходит к борьбе с незаконной медицинской деятельностью с четырех основных позиций: законодательство, контроль, координация деятельности государственных органов и активное участие общественности. Было отмечено, что наличие четкой нормативно-правовой базы, оптимизация механизмов контроля, усиление координации деятельности с соответствующими государственными органами и расширение применения цифровых технологий имеют большое значение для эффективной борьбы с незаконной медицинской деятельностью. Также была отмечена важность факторов общественного участия, привлечения институтов гражданского общества, просветительских мер и формирования доверия между медицинскими учреждениями и пациентами на данной платформе.

В своих выступлениях член Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Пярвана Велиева, заведующий отделом политики здравоохранения Министерства здравоохранения Рамик Гулиев и другие участники мероприятия акцентировали внимание на путях предотвращения незаконной медицинской деятельности, механизмах государственного контроля, повышении осведомленности пациентов и важности просветительских кампаний.

Затем были проведены широкие дискуссии вокруг темы, даны ответы на вопросы участников публичного обсуждения.