Маршрут Трампа является ключевым аспектом мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе брифинга по итогам визита американской бизнес-делегации в Баку Кеннет Энджелл, управляющий директор Корпорации финансирования развития США (DFC).

"За короткий период, как я понимаю, откроется больше возможностей для среднего коридора. Главная цель - обеспечить возможность доставки товаров с запада на восток, а затем с востока на запад, то есть, по сути, из Европы в Китай и обратно. Я думаю, что это не игра с нулевой суммой, а средний коридор, о котором мы говорим, из Казахстана в Азербайджан, а затем в Грузию и далее к портам, будет ли он отличаться от маршрута из Казахстана в Азербайджан, а затем через Турцию. Там достаточно товаров, чтобы это сделать, так что это просто откроет новый путь для перемещения товаров", - сказал он.