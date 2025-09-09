Весь мир признает Карабах территорией Азербайджана

Весь мир признает, что Карабах является территорией Азербайджана. Теперь, если Армения утверждает обратное, это приведет к войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил депутат от правящей партии Армении "Гражданский договор" Гагик Мелконян.

"Роберт Кочарян и Серж Саргсян по 10 лет занимали пост президента и не признавали "независимость" Карабаха. Виталий Баласанян говорил, что Карабах никогда не станет частью Азербайджана. Но и они предпочли вернуть Карабах Азербайджану. Забыли? Вот уже 200 лет нам говорят, что турки - наши враги. Мы должны жить по-соседски с нашими соседями и не привлекать людей извне, чтобы отомстить. Азербайджан тоже не заинтересован в войне. Мы все хотим мира", - сказал Мелконян.

По его словам, некоторые иностранные силы и связанные с ними оппозиционные круги в Армении пытаются дискредитировать достигнутые 8 августа в США мирные договоренности между Азербайджаном и Арменией.