На госгранице Азербайджана задержан нарушитель 8 сентября на участке ответственности пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана были выявлены признаки нарушения государственной границы со стороны Ирана.
На госгранице Азербайджана задержан нарушитель
8 сентября на участке ответственности пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана были выявлены признаки нарушения государственной границы со стороны Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ГПС, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан нарушитель государственной границы - гражданин Республики Ирак, 2006 года рождения, Гбури Амир Висман.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
