На госгранице Азербайджана задержан нарушитель

8 сентября на участке ответственности пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана были выявлены признаки нарушения государственной границы со стороны Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ГПС, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан нарушитель государственной границы - гражданин Республики Ирак, 2006 года рождения, Гбури Амир Висман.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.