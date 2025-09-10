ЦБА принял решение об учетной ставке

Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) учетная ставка сохранена без изменений на уровне 7 процентов, нижняя граница коридора процентных ставок - 6 процентов, а верхняя - 8 процентов.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Новость обновляется