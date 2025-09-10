https://news.day.az/economy/1779432.html ЦБА принял решение об учетной ставке Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) учетная ставка сохранена без изменений на уровне 7 процентов, нижняя граница коридора процентных ставок - 6 процентов, а верхняя - 8 процентов. Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА. Новость обновляется
ЦБА принял решение об учетной ставке
Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) учетная ставка сохранена без изменений на уровне 7 процентов, нижняя граница коридора процентных ставок - 6 процентов, а верхняя - 8 процентов.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре