Азербайджан усиливает стратегический акцент на водных ресурсах

Устойчивое управление водными ресурсами имеет для Азербайджана стратегическое значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на церемонии открытия II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство".

Он отметил, что в последние годы в Азербайджане проводятся масштабные реформы в этой сфере, разработана и успешно реализуется Национальная водная стратегия. Цель стратегии заключается и в обеспечении водной безопасности и свободного доступа к чистой воде для всех.

"Уверен, что панельные дискуссии, презентации и обмен мнениями на этой неделе сыграют важную роль в достижении целей нашей национальной водной стратегии, способствуя формированию новых идей и укреплению международного сотрудничества", - подчеркнул З.Микаилов.

Председатель также выразил благодарность государственным органам, партнерским организациям и всем участникам за поддержку в организации мероприятия на высоком уровне.