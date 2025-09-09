В каких случаях можно остаться без страховой выплаты по Каско?

В случае аварий, произошедших из-за технической неисправности, страховые компании нередко отказываются выплачивать компенсацию по Каско. При этом многие водители об этом не знают.

Как сообщает Day.Az, комментируя данный вопрос для Milli.Az, юрист Гусейн Исмаилов отметил, что при ДТП, вызванных технической неисправностью, страховые компании обычно отказываются производить выплаты.

"Согласно статье 922.3 Гражданского кодекса, страховой случай должен обладать признаками вероятности наступления и (или) случайности. Кроме того, в статье 935.1.4 Кодекса указано, что если застрахованное лицо было в состоянии принять необходимые и возможные меры для предотвращения ущерба или уменьшения его объёма, но сознательно этого не сделало, это является основанием для отказа в страховой выплате.

В страховых правилах компаний также отдельно подчеркивается, что если страхователю было заранее известно о технической неисправности, и он продолжал эксплуатировать транспортное средство в таком состоянии, то ущерб, возникший в результате этого, не подпадает под страховое покрытие", - сказал он.

Юрист отметил, что аварии, происходящие из-за эксплуатации неисправного автомобиля, нельзя считать случайными или вызванными естественным ходом событий - здесь имеет место халатность со стороны водителя.