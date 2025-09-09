Массовые беспорядки в Непале: премьер подал в отставку

Премьер-министр Непала Шарма Оли ушёл в отставку на фоне продолжающихся масштабных беспорядков.

Как передает Day.Az, несмотря на решение правительства приостановить запрет на работу нескольких крупных социальных сетей, таких как YouTube, X и Facebook, беспорядки в Катманду продолжились.

Протестующие начали штурмовать и подожгли штаб-квартиру правящей партии.

Также сообщается, что резиденции премьера и президента тоже охвачены огнём. Вертолеты эвакуировали министров. Международный аэропорт Трибхуван закрыт, все рейсы отменены.