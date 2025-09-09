https://news.day.az/world/1779184.html Массовые беспорядки в Непале: премьер подал в отставку - ВИДЕО Премьер-министр Непала Шарма Оли ушёл в отставку на фоне продолжающихся масштабных беспорядков. Как передает Day.Az, несмотря на решение правительства приостановить запрет на работу нескольких крупных социальных сетей, таких как YouTube, X и Facebook, беспорядки в Катманду продолжились.
Премьер-министр Непала Шарма Оли ушёл в отставку на фоне продолжающихся масштабных беспорядков.
Как передает Day.Az, несмотря на решение правительства приостановить запрет на работу нескольких крупных социальных сетей, таких как YouTube, X и Facebook, беспорядки в Катманду продолжились.
Протестующие начали штурмовать и подожгли штаб-квартиру правящей партии.
Также сообщается, что резиденции премьера и президента тоже охвачены огнём. Вертолеты эвакуировали министров. Международный аэропорт Трибхуван закрыт, все рейсы отменены.
