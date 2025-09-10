Францию охватили протесты

Недовольные политикой Макрона жители страны вышли на улицы сразу в нескольких крупных городах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Париже протестующие вышли на площадь Нации и поджигают мусор.

Им пытается помешать полиция. А в центре Марселя собрались несколько сотен человек, они блокируют мусорными баками улицы. 