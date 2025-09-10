https://news.day.az/world/1779437.html

Францию охватили протесты - ВИДЕО

Недовольные политикой Макрона жители страны вышли на улицы сразу в нескольких крупных городах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Париже протестующие вышли на площадь Нации и поджигают мусор. Им пытается помешать полиция. А в центре Марселя собрались несколько сотен человек, они блокируют мусорными баками улицы.