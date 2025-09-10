ADSEA и SOCAR Green подписали Соглашение о повышении энергоэффективности и Меморандум о намерениях

Состоялась церемония подписания Соглашения о повышении энергоэффективности и Меморандума о намерениях между Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) и компанией SOCAR Green.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония подписания прошла сегодня в рамках открытия II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).