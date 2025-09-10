https://news.day.az/sport/1779511.html Джюнейт Чакыр назначен на матч "Карабаха" Джюнейт Чакыр назначен на матч "Карабаха" в первом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Джюнейт Чакыр назначен на матч "Карабаха" в первом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, бывший арбитр ФИФА, который в настоящее время занимает пост председателя Комитета судей Федерации футбола Грузии, будет судьей-инспектором встречи между агдамским клубом и "Бенфикой" в Португалии.
Такую же функцию он выполнял и в игре между чемпионом Азербайджана и французским "Лионом" в Баку в рамках основного этапа Лиги Европы УЕФА в прошлом сезоне.
Отметим, что матч "Бенфика" - "Карабах", который состоится в Лиссабоне 16 сентября, начнется в 23:00 по бакинскому времени.
