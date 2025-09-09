https://news.day.az/world/1779369.html Трамп потребовал ужесточить меры против преступности Президент США Дональд Трамп потребовал применения жестких мер в борьбе с преступностью после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. Как передает Day.Az, соответствующее заявление он сделал в видеообращении в социальной сети X. Американский лидер сообщил, что преступник, совершивший убийство, ранее 14 раз подвергался арестам.
Трамп потребовал ужесточить меры против преступности
Президент США Дональд Трамп потребовал применения жестких мер в борьбе с преступностью после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление он сделал в видеообращении в социальной сети X.
Американский лидер сообщил, что преступник, совершивший убийство, ранее 14 раз подвергался арестам. Трамп подчеркнул необходимость решительных действий против рецидивистов.
"Мы не можем позволить порочному преступному элементу - жестоким рецидивистам - продолжать сеять разрушения и смерть по всей нашей стране. Мы должны отвечать силой и мощью", - заявил Трамп.
