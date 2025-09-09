Трамп потребовал ужесточить меры против преступности

Президент США Дональд Трамп потребовал применения жестких мер в борьбе с преступностью после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление он сделал в видеообращении в социальной сети X.

Американский лидер сообщил, что преступник, совершивший убийство, ранее 14 раз подвергался арестам. Трамп подчеркнул необходимость решительных действий против рецидивистов.

"Мы не можем позволить порочному преступному элементу - жестоким рецидивистам - продолжать сеять разрушения и смерть по всей нашей стране. Мы должны отвечать силой и мощью", - заявил Трамп.