В Баку проходит второй день 13-го заседания Форума аналитических центров СВМДА - ФОТО
Сегодня в Баку начал работу завершающий день форума на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие совместно организовано Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Шанхайским институтом международных исследований (SIIS).
Сегодня состоятся обсуждения на тему "СВМДА как международная организация - трансформация и наращивание потенциала".
В первый день форума прошли дискуссии на темы "Поощрение безопасности посредством развития - исследование новых подходов к управлению безопасностью в Азии", "Сотрудничество в цепочках поставок в эпоху зеленой и цифровой трансформации", "Укрепление евразийской взаимосвязанности: инициатива "Один пояс, один путь" (BRI), Средний коридор, Международный транспортный коридор "Север - Юг" (INSTC) и другие проекты".
Новость обновляется
