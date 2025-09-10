Казахстан наращивает темп по восстановлению Северного Арала

Продолжается работа по увеличению объема воды в Северном Аральском море.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, с 2023 года по сегодняшний день объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 млрд кубометров. За это время в море было направлено 5 млрд кубометров.

Достижение целевых индикаторов Концепции развития системы управления водными ресурсами по части увеличения объема Северного Арала идет с опережением графика.

Согласно Концепции, в 2025 году объем воды в море планировалось довести до 20,6 млрд кубометров. Изначальный план предусматривает увеличение объема Северного Арала до 27 млрд кубометров в 2030 году. Нынешних показателей планировалось добиться в 2029 году.