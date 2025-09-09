Европейцы захотели избавиться от фон дер Ляйен

Большинство жителей стран Европейского союза захотели, чтобы действующая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ушла в отставку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Le Grand Continent со ссылкой на данные социологической компании Cluster17.

Согласно результатам исследования, за отставку чиновницы выступили 60 процентов респондентов. При этом за уход фон дер Ляйен с должности проголосовали 70 процентов французов, 49 процентов поляков, 54 процента немцев и 60 процентов итальянцев и испанцев.