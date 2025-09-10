Новый министр здравоохранения Швеции потерял сознание на публике

Новый министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время пресс-конференции в свой первый рабочий день.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ланн, представительница христианских демократов, была представлена ​​премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном во вторник в начале нового парламентского года 2025-2026.