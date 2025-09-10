https://news.day.az/world/1779374.html Новый министр здравоохранения Швеции потерял сознание на публике - ВИДЕО Новый министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время пресс-конференции в свой первый рабочий день. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Новый министр здравоохранения Швеции потерял сознание на публике - ВИДЕО
Новый министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время пресс-конференции в свой первый рабочий день.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ланн, представительница христианских демократов, была представлена премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном во вторник в начале нового парламентского года 2025-2026.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре