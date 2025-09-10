В Баку для любителей мугама будут организованы особые вечера

С нового сезона концерты "Muğamat axşamı" и "Muğam dəstgahları" будут проводиться дважды в месяц, сообщили Day.Az в пресс-службе Международного центра мугама.

Международный центр мугама реализует несколько проектов, посвящённых популяризации азербайджанской национальной музыки, одним из которых является концертный проект под названием "Вечера мугама". Он вызывает большой интерес у зрителей.

Отметим, что концерт "Вечера мугама" 30 сентября будет посвящён 140-летию со дня рождения великого композитора, основоположника азербайджанской классической музыки, национального профессионального музыкального искусства, автора первой оперы на Востоке Узеира Гаджибейли.

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az.

