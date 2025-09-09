https://news.day.az/world/1779307.html Европу накрыли ливни - ВИДЕО Андорру, Люксембург и юг Франции затопило. Как передает Day.Az, мощные ливни обрушились на Европу с грозами и сильным ветром. Воды в некоторых городах настолько много, что спасатели выходят на лодках в поисках пострадавших.
