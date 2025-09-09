Европу накрыли ливни

Андорру, Люксембург и юг Франции затопило.

Как передает Day.Az, мощные ливни обрушились на Европу с грозами и сильным ветром.

Воды в некоторых городах настолько много, что спасатели выходят на лодках в поисках пострадавших.