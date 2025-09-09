В Союзе кинематографистов Азербайджана прошёл закрытый показ фильма «Мой дом»

В Союзе кинематографистов Азербайджана состоялся закрытый показ полнометражного документального фильма режиссёра Сейрана Махмудоглу "Мой дом" (Evim), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие прошло под модераторством члена правления СКА, режиссёра и сценариста Кямрана Гасымова, с участием творческой команды фильма, кинокритиков, режиссеров и продюсеров.

После просмотра участники обсудили визуальное воплощение режиссёрской идеи и степень, в которой драматургическая структура фильма способствует её донесению. Сейран Махмудоглу поделился подробностями съёмочного процесса и ответил на вопросы, касающиеся ряда моментов.

Фильм "Мой дом", являющийся отражением личной истории автора, повествует о попытках восстановить утраченное райское место. Картина, снимавшаяся с перерывами на протяжении восьми лет, рассказывает историю Ларисы, живущей в селе Алексеевка Хачмазского района, и Нины, которая покинула село в конце советской эпохи и спустя более тридцати лет вернулась в родные места своего детства. Камера, за исключением редких крупных планов, выступает в роли наблюдателя, показывая, а не рассказывая историю. Автор стремится через судьбы этих двух женщин, особенно Нины, выразить свою ностальгию по детству.

Мировая премьера фильма "Мой дом" состоится в рамках основной конкурсной программы Международного фестиваля документального кино Doker.

Бакинские киноманы смогут увидеть фильм в октябре на IX Международном фестивале документального кино DokuBaku, где картина будет участвовать в конкурсе DOKUTAM в номинации "Лучший международный полнометражный документальный фильм".

Сценаристом фильма выступила Эсмира Эйюб, операторами - Али Султанов, Заур Аллахвердиев, Искендер Ганбаров, звукооператором - Хафиз Ибрагимли. Монтажом занимались Сейран Махмудоглу, Рза Аскеров и Аскер Рагимов, цветокоррекцией - Александр Мельников и Эльшан Алиев.