Генсек СВМДА о роли Азии в формировании глобальных процессов

Азия начинает играть центральную роль в формировании глобальных процессов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай на тринадцатом заседании Форума аналитических центров СВМДА на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА".

"Особенно символично, что именно Баку принимает это заседание в момент, когда Азия начинает играть ключевую роль в формировании глобальных процессов. Растущее влияние нашего региона в науке, экономике, технологиях, управлении и дипломатии приносит не только новые возможности, но и серьёзные обязательства, требующие взвешенных и совместных решений", - сказал он.

По словам генсека, сегодня происходят масштабные изменения в глобальном геополитическом ландшафте. Эти процессы связаны с перестройкой архитектуры международных отношений и новыми вызовами, обусловленными растущей взаимозависимостью государств. В этой сложной обстановке особая ценность СВМДА заключается в её роли важной площадки для диалога.

"Усиливающееся влияние Азии на мировой арене повышает значимость СВМДА. Будучи регионом - двигателем глобального роста и формирующим международный мир, Азия делает обязательства СВМДА по обеспечению региональной стабильности особенно актуальными", - отметил К.Сарыбай.