В Венгрии предупредили французов об опасных силах

Во Франции после ухода правительства в отставку к власти придут еще более опасные политические силы. Такой прогноз сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на свое странице в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он подчеркнул, что каждый европеец должен будет противостоять этим силам. "На смену ему (французскому правительству - прим. "Ленты.ру") придет форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности. (...) Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы", - написал эксперт.