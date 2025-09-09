Apple выпустит две версии флагманских наушников AirPods Pro 3

Компания Apple, по всей видимости, готовит к выпуску две версии своих флагманских беспроводных наушников AirPods Pro 3, которые будут представлены в 2025 и 2026 годах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом, как пишет MacRumors, сообщил известный китайский инсайдер Instant Digital в социальной сети Weibo, уточняя ранее появившиеся слухи.

Согласно информации, предоставленной аналитиком цепочек поставок Apple Мингом-Чи Куо, компания планирует представить первую версию AirPods Pro 3 в этом году. При этом Куо также отметил, что преемник этой модели появится в 2026 году, что является необычным заявлением, учитывая стандартный трехлетний цикл Apple для значительных аппаратных обновлений AirPods. Напомним, AirPods Pro 2 были представлены в сентябре 2022 года, а в сентябре 2023 года получили обновление с зарядным кейсом USB-C.

Однако Instant Digital поясняет, что модель 2026 года не будет совершенно новым поколением, а скорее высококлассным вариантом AirPods Pro 3, выпущенных в 2025 году. Это означает, что обе версии, вероятно, будут продаваться параллельно, подобно стратегии с AirPods 4, которые доступны в двух ценовых категориях.

Ключевым отличием премиальной версии 2026 года, как и предполагал Куо, станет интеграция миниатюрной инфракрасной камеры. Эта камера позволит реализовать управление жестами, потенциально заменив существующие датчики давления. Ранее Куо заявлял, что AirPods с ИК-камерами смогут распознавать жесты рук и обеспечивать улучшенное пространственное аудио при использовании с гарнитурой Apple Vision Pro.

Что касается базовой версии AirPods Pro 3, которая, по всем признакам, будет представлена на мероприятии Apple, посвященном iPhone 17, во вторник, 9 сентября, она, как ожидается, получит ряд значительных улучшений. Среди них - функция мониторинга сердечного ритма, впервые появившаяся в Powerbeats Pro 2, а также уменьшенный зарядный кейс, улучшенное качество звука и более эффективное активное шумоподавление.