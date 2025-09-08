У Маргариты Симоньян диагностировали рак

У российской пропагандистки армянского происхождения Маргариты Симоньян диагностировали рак.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на источник в СМИ, близкий к Симоньян.

Отмечается, что у нее имеются очень серьезные проблемы со здоровьем. Издание прогнозирует возможную отставку Симоньян по состоянию здоровья.

Ранее она сообщила о предстоящей операции из-за тяжелой болезни. Операция, как утверждается, будет на сердце.