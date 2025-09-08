https://news.day.az/world/1779013.html У Маргариты Симоньян диагностировали рак У российской пропагандистки армянского происхождения Маргариты Симоньян диагностировали рак. Как передает Day.Az, об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на источник в СМИ, близкий к Симоньян. Отмечается, что у нее имеются очень серьезные проблемы со здоровьем.
У российской пропагандистки армянского происхождения Маргариты Симоньян диагностировали рак.
Как передает Day.Az, об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на источник в СМИ, близкий к Симоньян.
Отмечается, что у нее имеются очень серьезные проблемы со здоровьем. Издание прогнозирует возможную отставку Симоньян по состоянию здоровья.
Ранее она сообщила о предстоящей операции из-за тяжелой болезни. Операция, как утверждается, будет на сердце.
