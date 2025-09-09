ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сыграет с Украиной

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда примет в Баку сборную Украины.

Матч имеет большое значение, поскольку обе команды проиграли в первом матче. Айхан Аббасов, который заменил на посту главного тренера Фернанду Сантуша, постарается реабилитироваться за поражение от Исландии. Украинцы же приехали в Баку одержать первую победу в цикле.

Чемпионат мира по футболу 2026 года, отборочный этап

9 сентября,

Группа D,

20:00. Азербайджан - Украина.

Судья: Василиос Фотиас (Греция).

Баку, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.