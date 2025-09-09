ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сыграет с Украиной

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда примет в Баку сборную Украины.

Матч имеет большое значение, поскольку обе команды проиграли в первом матче. Айхан Аббасов, который заменил на посту главного тренера Фернанду Сантуша, постарается реабилитироваться за поражение от Исландии. Украинцы же приехали в Баку одержать первую победу в цикле.

Чемпионат мира по футболу 2026 года, отборочный этап
9 сентября,
Группа D,
20:00. Азербайджан - Украина.
Судья: Василиос Фотиас (Греция).
Баку, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

1

Исландия

1

1

0

0

5-0

3

2

Франция

1

1

0

0

2-0

3

3

Украина

1

0

0

1

0-2

0

4

Азербайджан

1

0

0

1

0-5

0

Отметим, что в другом матче нашей группы Франция сыграет с Исландией.