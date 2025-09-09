https://news.day.az/sport/1779097.html ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сыграет с Украиной Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата мира-2026. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда примет в Баку сборную Украины. Матч имеет большое значение, поскольку обе команды проиграли в первом матче.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда примет в Баку сборную Украины.
Матч имеет большое значение, поскольку обе команды проиграли в первом матче. Айхан Аббасов, который заменил на посту главного тренера Фернанду Сантуша, постарается реабилитироваться за поражение от Исландии. Украинцы же приехали в Баку одержать первую победу в цикле.
Чемпионат мира по футболу 2026 года, отборочный этап
9 сентября,
Группа D,
20:00. Азербайджан - Украина.
Судья: Василиос Фотиас (Греция).
Баку, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.
