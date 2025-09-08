В Баку прошел предпремьерный показ хоррора "Заклятие 4: Последний обряд"

В кинотеатре CineMastercard состоялось событие, которое по-настоящему погрузило гостей в атмосферу мистики и ужаса - предпремьерный показ одного из самых ожидаемых хорроров этого года "Заклятие 4: Последний обряд", сообщает Day.Az.

Это был не просто показ фильма, а креативное действо, организованное в сотрудничестве с квест-компанией Portal Games, которая превратила зал в настоящий портал в потусторонний мир. Гости ещё до начала сеанса оказались в окружении сверхъестественных тайн: специально оформленная тематическая фотозона и профессиональные актёры в образах жутких персонажей создавали эффект полного погружения в жуткий мир Уорренов.

На закрытом мероприятии присутствовали известные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры и топ-менеджеры крупных компаний.

Четвёртая часть культовой франшизы вновь открывает мрачные страницы расследований Эда и Лоррейн Уорренов - легендарных демонологов и экстрасенсов. На этот раз супругам предстоит столкнуться с одним из самых загадочных и опасных дел в их карьере. Фильм, основанный на реальных событиях, обещает небывалое напряжение, захватывающие паранормальные явления и неожиданные сюжетные повороты.

Режиссёр картины - Майкл Чавес. В главных ролях - Вера Фармига, Патрик Уилсон и другие. Производство - Warner Bros. Pictures.

Теперь поклонники ужастиков смогут насладиться "Заклятием 4: Последний обряд" в сети кинотеатров CineMastercard на трёх языках - русском, английском и турецком, а также в уникальных форматах 4DX и ScreenX, которые подарят эффект полного погружения и сделают просмотр по-настоящему захватывающим.

Приготовьтесь к тому, что страх станет вашим спутником - ведь "Заклятие 4" уже здесь!

