В суде рассматриваются документы, связанные с преступлениями против азербайджанцев, совершенными в 1988-1989 годах

8 сентября в Бакинском военном суде продолжилось изучение документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подлежащие оглашению документы будут рассматриваться по эпизодам.

В одном из оглашенных документов говорилось об обстреле 22 февраля 1988 года принадлежащего азербайджанцам автомобиля ГАЗ-21 с государственным регистрационным знаком. Сообщалось, что в тот момент в автомобиле находились Л.Ф.Мамедов, А.М.Абдуллаев, А.М.Худиев, Ш.Б.Салманова и ее несовершеннолетний ребенок.

Следующие документы касались приобретения и хранения огнестрельного оружия и взрывных устройств Саргсяном Арменом Григорьевичем, приобретения и хранения взрывчатых веществ Саияном Артуром Ашотовичем, а также фактов массовых беспорядков в городах Шуша и Ханкенди. Аббасова Зенфира Бабур гызы, допрошенная в качестве потерпевшей, указала в своих показаниях, что проживала в Ханкенди с двумя сыновьями. В 1988 году армяне ежедневно угрожали им. Они выкрикивали лозунги "Долой Азербайджан, да здравствует армянский народ", угрожали сжечь их дома и требовали покинуть эти земли. Славик Айрапетян, проживавший в одном доме с Аббасовой, неоднократно угрожал ей и оскорблял ее, требуя отъезда. 18 сентября 1988 года дом, где проживала потерпевшая, был разрушен.

Следующие оглашенные документы касались фактов массовых беспорядков 18-19 сентября 1988 года в Шуше, Ханкенди и Ходжалы.

Другие документы были связаны с фактами сожжения домов и квартир жителей азербайджанского происхождения в городе Ханкенди, сожжения и разграбления домов в городе Ханкенди с 21 сентября по 21 октября 1988 года, ранения жителей Шарурского района 22 ноября 1988 года, ранения трех человек в результате вооруженного нападения на Садаракский район, сожжения Управления эксплуатации гидроузла Шарурского района, с уголовным делом в отношении студента 3-го курса Ханкендинского педагогического института Данеляна Норайлы Эдуардовича, а также убийством Гурбанова Алекбера Паша оглу 10 января 1989 года, выселением жительницы города Ханкенди Асадовой Офелии Юсиф гызы из ее квартиры, задержанием автомобильной колонны на территории Агдере и ранением азербайджанцев в том инциденте, нанесением ущерба автомобилю с грубым нарушением общественного порядка в городе Ханкенди, обстрелом села Бархударлы Газахского района, нападением на поселения в Шахбузском районе 10 августа 1989 года, закладкой взрывного вещества на грунтовой дороге в селе Гюннют Шарурского района и другими фактами.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.