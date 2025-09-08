https://news.day.az/sport/1778920.html Сборная Азербайджана рассталась с Фернанду Сантушем Сборная Азербайджана по футболу рассталась с главным тренером Фернанду Сантушем. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев. Он сообщил, что контракт с португальским специалистом расторгнут по обоюдному согласию.
Сборная Азербайджана рассталась с Фернанду Сантушем
Сборная Азербайджана по футболу рассталась с главным тренером Фернанду Сантушем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев.
Он сообщил, что контракт с португальским специалистом расторгнут по обоюдному согласию.
В матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против сборной Украины нашу сборную возглавит главный тренер молодежной сборной Айхан Аббасов.
Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится девятого сентября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре