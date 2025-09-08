Сборная Азербайджана рассталась с Фернанду Сантушем

Сборная Азербайджана по футболу рассталась с главным тренером Фернанду Сантушем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев.

Он сообщил, что контракт с португальским специалистом расторгнут по обоюдному согласию.

В матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против сборной Украины нашу сборную возглавит главный тренер молодежной сборной Айхан Аббасов.

Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится девятого сентября.