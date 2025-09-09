Футболист соперника "Карабаха" дисквалифицирован за употребление допинга

Центральный защитник "Атлетика" Бильбао Йерай Альварес отстранен от игр на 10 месяцев за употребление запрещенного вещества. Об этом сообщает пресс-служба баскского клуба.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, дисциплинарный орган УЕФА согласился с версией футболиста о ненамеренном нарушении. В организации установили, что прием вещества произошел из-за использования препарата против выпадения волос, в составе которого содержался запрещенный компонент.

Санкция вступила в силу 2 июня, так как игрок добровольно согласился на временное отстранение. Таким образом, Альварес сможет вернуться на поле 2 апреля 2026 года, а приступить к тренировкам с командой - за два месяца до окончания дисквалификации.

В ближайшее время футболист проведет пресс-конференцию, на которой даст свои комментарии по ситуации.

Напомним, что "Атлетик" Бильбао является соперником "Карабаха" в групповой стадии Лиги чемпионов. Матч между командами состоится 22 октября в Бильбао.