В Баку стартовала новая эра стрит-фестивалей электронной музыки

Каспий стал свидетелем мощнейшего музыкального события: в самом сердце Баку выступил &ME (Андре Боаду) - один из самых известных артистов мировой электронной сцены, диджей, продюсер и участник легендарного коллектива Keinemusik, сообщает Day.Az.

Андре Боаду называют "сердцем Keinemusik" - не только за его музыкальный вкус, но и за неподдельную харизму, человечность и ту невероятную энергию, которой он делится с каждым слушателем. &ME - это артист, который с первой же секунды устанавливает глубокую связь с публикой и удерживает её до последнего бита. Выступление в Баку стало феерическим.

До выхода главного хедлайнера публику разогревали диджеи Sheereen, Erez Ozturk и Charmeine - каждый сет был отдельной историей и создавал атмосферу предвкушения.

А ровно в 22:00... сцена взорвалась. Свет. Звук. Молодежь.

&ME вышел - и площадь, как по волшебству, превратилась в единое танцующее тело. Энергия захлестнула всё вокруг.

На Площадь Государственного флага в ту ночь пришло более 10 000 человек. И даже когда музыка стихла, фанаты не расходились, скандируя в унисон: "One more!"

Концерт стал поистине знаковым событием и началом новой эры стрит-фестивалей электронной музыки в Баку для всех, кто был частью этого незабываемого рейва под открытым небом.

Организатор концерта - компания BEAT GROUP и проект компании - новаторская глобальная платформа по развитию электронной музыки в Азербайджане boolood.

Официальным партнёром выступил Pasha Bank.