Автор: Ибрагим Алиев

Франция оказалась в точке, когда кризис власти и общества перестал быть абстрактной угрозой и стал повседневной реальностью. Долгие годы президент Эммануэль Макрон строил политическую модель, основанную на центристской риторике и образе реформатора, который обещал обновить страну. Однако ныне вновь становится очевидно, что его курс зашел в тупик. В тандеме с премьер-министром Франсуа Байру он лишь усугубил раскол в обществе, усилил финансовую нестабильность и поставил под сомнение саму устойчивость Французской Республики.

Главная проблема нынешнего режима заключается в том, что он утратил связь с обществом. После выборов 2024 года Национальное собрание оказалось раздробленным, и ни одна сила не получила устойчивого большинства. В результате Макрон вынужден лавировать между левыми и правыми, но ни с кем не имеет реальной поддержки. Байру был "компромиссной фигурой", которая должна была временно стабилизировать ситуацию. Однако вместо консолидации общество и парламент увидели лишь новые обещания и непопулярные инициативы, а кризис приобрел хронический характер. Франция превратилась в страну, где каждый новый премьер становится расходным материалом, а правительство живет несколько месяцев, прежде чем уйти под давлением улицы или депутатов.

Финансовая политика тоже лишь усугубила ситуацию. План Байру по сокращению бюджета на 44 миллиарда евро, включавший отмену государственных праздников и введение дополнительных сборов, стал для французов символом социальной несправедливости. Эти меры показали, что власть снова ищет выход за счет простых граждан, а не за счет собственных ошибок и издержек системы. Недовольство оказалось настолько масштабным, что даже парламентские блоки, враждующие между собой, смогли единодушно отвергнуть инициативы премьер-министра. Для страны с долгой историей парламентских компромиссов это показатель беспрецедентной изоляции действующего руководства.

В то же время экономические показатели продолжают ухудшаться. Государственный долг превысил 120 процентов ВВП, а дефицит бюджета остается на уровне почти 6 процентов. Эти цифры делают Францию одним из самых слабых звеньев Евросоюза. Финансовые рынки начинают рассматривать Париж как потенциально нового "больного человека Европы", сравнивая его с Италией, где десятилетиями царила политическая нестабильность. Пессимизм усиливается еще и тем, что рейтинг страны снижают ведущие международные агентства, а инвесторы все чаще обращают внимание на риски дефолта. В этих условиях продолжение курса Макрона и Байру грозит стране финансовой катастрофой.

Социальное напряжение нарастает параллельно экономическим проблемам. Франция снова стала ареной массовых протестов. В Париже и других городах десятки тысяч людей выходят на улицы с лозунгами об отставке президента и правительства. Лозунг "Макрона в отставку" уже не является маргинальным, он стал выражением широкого общественного запроса. Страна возвращается к атмосфере, знакомой со времен "желтых жилетов", когда движение низов парализовало Париж и показало, что у власти нет реального ответа на требования общества. Сегодня к прежнему недовольству добавились новые элементы - рост цен, ощущение социальной несправедливости и провал в управлении.

На международной арене Макрон пытается сохранить имидж лидера, предлагая глобальные инициативы и увеличивая военные расходы. Но эти шаги лишь подчеркивают разрыв между внешней и внутренней политикой. Внутри Франции растут протесты против сокращений и дороговизны жизни, а с трибун мировых форумов президент выступает с заявлениями о многомиллиардной помощи другим странам. Французское общество видит это как предательство собственных интересов, и именно это усиливает антипрезидентские настроения. Байру в этой схеме выглядит фигурой, которая выполняет роль "технического премьера", вынужденного брать на себя политические удары, пока Макрон продолжает дипломатические махинации.

Если оценивать перспективы, то Франция стоит на пороге затяжного кризиса, который может привести к институциональному коллапсу. Сценарий, при котором действующее правительство потеряет доверие парламента, а президент столкнется с импичментом, уже обсуждается не только в кулуарах, но и на митингах. Оппозиционные силы, включая радикальных правых и левую коалицию, все активнее заявляют о готовности формировать собственные правительства и отказываться от диктата Елисейского дворца. В этом смысле страна приближается к критической точке, когда общество перестанет воспринимать власть как легитимную.

Критики Макрона и Байру справедливо отмечают, что нынешний режим подменяет реальную демократию имитацией диалога. Президент обещает "досидеть до конца мандата", но при этом игнорирует тот факт, что его поддержка упала до исторического минимума. Байру, в свою очередь, не имеет ни политического веса, ни широкой электоральной базы. Это делает его заложником политического кризиса, а не решением проблемы. Для выхода из тупика необходимо признать очевидное: нынешняя власть исчерпала доверие и должна уйти. Не отставка одного премьера, а полное обновление политического курса может вернуть обществу уверенность.

Французам необходимо осознать, что дальнейшее пребывание Макрона и Байру у власти не просто бесполезно, но и опасно. С каждым днем страна теряет экономическую устойчивость, политическую целостность и социальное доверие. Попытки удержаться за кресло во имя личных амбиций превращают Францию в страну, где решения принимаются не в интересах народа, а в интересах небольшой элиты. История учит, что в таких условиях народ имеет право на решительные действия. В конце концов, Франция - родина революций и пример того, как общество может свергнуть власть, утратившую легитимность.

Сегодня перед французами стоит выбор: продолжать наблюдать, как страна погружается в кризис, или действовать. Действовать можно разными методами - через парламентские механизмы, массовые протесты, давление на политические институты. Но ясно одно: сохранение нынешней власти во главе с Макроном и Байру не приведет ни к чему, кроме как к дальнейшему разложению. Франции нужна перезагрузка, новое правительство и новая политическая модель, которая будет учитывать интересы народа, а не замыкаться на коридорах Елисейского дворца.