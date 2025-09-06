"Макрона и Байру в отставку!"

Массовая демонстрация, участники которой требовали отправить в отставку президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру, прошла в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на улицы города вышли более тысячи человек с плакатами и флагами страны. Они скандировали лозунги "Макрона в отставку" и "Нет Европе".

Протестующие также выступили за отстранение от должности главы правительства и выражали недовольство политикой властей, которая способствует росту благосостояния только отдельных лиц и групп.