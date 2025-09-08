Вернувшимся в село Ханъюрду Ходжалинского района 15 семьям вручены ключи от домов

Очередной группе бывших вынужденных переселенцев, прибывшей сегодня в село Ханъюрду Ходжалинского района, вручены ключи от новых частных жилых домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие лица.

Вручая ключи от квартир, заместитель спецпредставителя Сабухи Гахраманов отметил, что в селе создана современная инфраструктура для комфортной жизни жителей. Село обеспечено питьевой водой, электроэнергией, природным газом, линиями связи.

Вернувшиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ всех шехидов, погибших на этом пути.

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) предоставили жителям подробную информацию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов, а в случае обнаружения таковых - сообщать в соответствующие органы.