Массовый сбой GPS

За первые четыре месяца этого года 122 607 авиарейсов подверглись помехам от российских спуферов, которые воздействуют на GPS и другие спутниковые системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Insider, об этом говорится в совместном докладе властей Швеции, Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши для ICAO, с которым ознакомился телеканал SVT. Также канал показал несколько страниц отчета в видеорепортаже. В документе описаны случаи спуфинга (подмены навигационных данных) и джамминга (глушения сигналов), направленных против спутниковых систем навигации в воздушных зонах стран.

В новости SVT сообщается, что в апреле в среднем 27,4% рейсов в затронутых воздушных пространствах испытали влияние помех, а в некоторых районах показатель превышал 42%. В результате последствия - от неверного определения координат до отказов навигационных систем, которые могут сохраняться вплоть до прибытия самолета в конечный пункт назначения. В показанных страницах отчета также говорится, что от помех пострадали воздушные суда 365 авиакомпаний.

Власти установили, что источники сигналов находятся на территории России - в Калининграде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Ростове. Европейские авиационные ведомства выпустили предупреждения пилотам и призвали авиакомпании усилить меры безопасности.