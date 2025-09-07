Увеличился объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией

В январе-июле этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 464,8 миллиона долларов США.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 102,7 миллиона долларов США или на 28,4 процента больше по сравнению с показателем за те же месяцы 2024 года.

За отчетный период торговля с Грузией составила 1,61 процента от общего торгового оборота Азербайджана, при этом Грузия заняла десятое место среди стран с наибольшим объёмом торговых операций с Азербайджаном.

В январе-июле текущего года объем экспорта товаров из Азербайджана в Грузию составил 382,2 миллиона долларов США, что на 75,4 миллиона долларов США или на 24,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время, в январе-июле 2025 года из Грузии в Азербайджан было выполнено импортных операций на сумму 82,6 миллиона долларов США, что на 27,3 миллиона долларов США или 49,5 процента больше, чем годом ранее.

Кроме того, за январь-июнь 2025 года из Азербайджана в Грузию было экспортировано товаров ненефтяного происхождения на сумму 183,5 миллиона долларов США, что на 48 миллионов долларов США или на 35,4 процента больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

В отчетный период экспорт товаров ненефтяного происхождения в Грузию составил 8,79% от общего объема азербайджанского экспорта, благодаря чему страна заняла четвёртое место среди основных импортеров азербайджанских ненефтяных товаров.

Отметим, что в январе-июле 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 28,8 миллиарда долларов США. Это на 7,25% больше, чем за тот же период прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 15,2 миллиарда долларов США приходится на экспорт, а 13,6 миллиарда долларов США - на импорт, при этом экспорт в годовом выражении снизился на 5,4%, а импорт вырос на 26,1%.

В результате во внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 1,6 миллиарда долларов США, что в годовом выражении составляет снижение в 3,3 раза.