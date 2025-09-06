Азербайджанские ВМС провели масштабные учения

В соответствии с планом подготовки на текущий год в Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана проведены боевые учения с участием кораблей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны. 