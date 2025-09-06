https://news.day.az/politics/1778562.html Азербайджанские ВМС провели масштабные учения В соответствии с планом подготовки на текущий год в Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана проведены боевые учения с участием кораблей. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.
