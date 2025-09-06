https://news.day.az/world/1778533.html Стало известно, кто заменит Трампа на саммите G20 в Африке На саммит G20, который пройдёт в Южной Африке, вместо президента США Дональда Трампа поедет вице-президент Джей Ди Вэнс. Как сообщает Day.Az, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме. "Я не поеду в этом году. Это в Южной Африке. Я не поеду. Джей Ди (поедет - ред.)", - сказал он.
На саммит G20, который пройдёт в Южной Африке, вместо президента США Дональда Трампа поедет вице-президент Джей Ди Вэнс.
Как сообщает Day.Az, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.
"Я не поеду в этом году. Это в Южной Африке. Я не поеду. Джей Ди (поедет - ред.)", - сказал он.
