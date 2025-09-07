https://news.day.az/world/1778716.html Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уходит в отставку Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти со своего поста в отставку. Как передает Day.Az, об этом сообщает телерадиокомпания NHK. Уточняется, что Исиба подал в отставку накануне решения о проведении дополнительны выборов лидера в Либерально-демократической партии (ЛДП) страны.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уходит в отставку
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти со своего поста в отставку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телерадиокомпания NHK.
Уточняется, что Исиба подал в отставку накануне решения о проведении дополнительны выборов лидера в Либерально-демократической партии (ЛДП) страны.
Глава правительства объяснил свое решение стремлением предотвратить раскол в партии. Ожидается, что окончательное решение по проведению выборов будет принято 8 сентября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре