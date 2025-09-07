Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уходит в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти со своего поста в отставку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Уточняется, что Исиба подал в отставку накануне решения о проведении дополнительны выборов лидера в Либерально-демократической партии (ЛДП) страны.

Глава правительства объяснил свое решение стремлением предотвратить раскол в партии. Ожидается, что окончательное решение по проведению выборов будет принято 8 сентября.