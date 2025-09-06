Азербайджан и Катар расширяют экономическое сотрудничество

В рамках визита делегации во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Катар состоялись встречи на высоком уровне, в ходе которых обсуждались вопросы расширения двустороннего экономического сотрудничества и новые направления партнерства, сообщает Day.Az со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

Министр экономики Азербайджана был принят премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдельрахманом бин Джасемом Аль Тани. Стороны подчеркнули важность регулярных визитов и встреч для укрепления дружественных отношений и развития стратегического партнерства. В ходе переговоров была представлена информация об инвестиционных возможностях Азербайджана и перспективах совместной деятельности в приоритетных сферах.

На встрече с министром торговли и промышленности Катара шейхом Фейсалом бин Тани бин Фейсалом Аль Тани обсуждалось расширение торгово-экономических связей и наращивание взаимных инвестиций. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области "зеленых" технологий, сельского хозяйства, инфраструктуры и промышленности.

С генеральным директором Инвестиционного управления Катара Мохаммедом Саифом Аль-Сувейди были рассмотрены перспективы углубления инвестиционного партнерства и реализации совместных проектов. А на встрече с председателем совета директоров Power International Holding Мутазом Аль-Хайятом обсуждались инициативы в энергетической сфере и возможности для совместных проектов.

Значимым итогом визита стало подписание меморандумов о взаимопонимании между SOCAR и катарской UCC Holding. Документы, подписанные президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и президентом UCC Holding Рамезом Аль-Хайятом, предусматривают сотрудничество в нефтегазовых, нефтехимических, инфраструктурных и энергетических проектах, включая Сирию, где стороны намерены содействовать восстановлению энергетической инфраструктуры и устойчивому развитию региона.