Тренер сборной Италии дал пощечины футболистам в перерыве

Главный тренер национальной сборной Италии по футболу Дженнаро Гаттузо дал несколько пощечин своим подопечным в перерыве матча с Эстонией.

Как передает Day.Az, об этом сообщил защитник сборной Александр Бастони, его слова приводит портал Football Italia.

Бастони оправдал поведение тренера и отметил, что пощечины были необходимы для игроков сборной.

"Он дает нам столько уверенности и решимости, что эти несколько ударов было то, что мы заслужили, чтобы наконец взбодриться", - заявил футболист.

Также Бастони пошутил о характере тренера.

"Я никогда не играл с Гаттузо в одной команде, но могу представить себе, что это могло бы быть", - добавил он.

Сборная Италии обыграла сборную Эстонии в домашнем матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу. Игра прошла на стадионе "Джевисс" в Бергамо и завершилась со счетом 5:0.