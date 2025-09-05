https://news.day.az/world/1778512.html США развернут 10 F-35 для ударов по «наркотеррористам» в Венесуэле Соединенные Штаты развернут 10 самолетов F-35 на базе в Пуэрто-Рико для нанесения ударов по "наркотеррористическим организациям" в Венесуэле. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Reuters. Уточняется, что истребители прибудут на базу уже к концу следующей недели.
США развернут 10 F-35 для ударов по «наркотеррористам» в Венесуэле
Соединенные Штаты развернут 10 самолетов F-35 на базе в Пуэрто-Рико для нанесения ударов по "наркотеррористическим организациям" в Венесуэле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.
Уточняется, что истребители прибудут на базу уже к концу следующей недели.
До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что финальное решение по поводу "смены режима" в Венесуэле будет принимать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
3 сентября Трамп сообщал, что американские военные уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua в международных водах.
